﻿Wie funktionierte Journalismus in der DDR? Welche Veränderungen brachte die deutsche Einheit für Zeitungen und Medien? Mit diesen Fragen beschäftigten sich Anna Becker, Mariia Zavadetska und Thorben Ullrich vom Philipp-Melanchthon-Gymnasiums (PMG) Schmalkalden in ihrem Wettbewerbsbeitrag „1989 – Das Blatt“. Das aufwendig gestaltete Magazin wurde im Rahmen des bundesweiten Jugendwettbewerbs „Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit“ mit einem 3. Preis ausgezeichnet und zählt damit zu den bemerkenswerten Schülerprojekten aus ganz Deutschland. Sie setzten sich bei über 300 eingesendeten Beiträgen durch.