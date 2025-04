Zeitung per Wohnmobil: Digitale Lesehilfe in Heldburg

Ein Osternest von Marion Seeber

Die Beiden, die sogar in Bedheim von der obersten Kreisseniorenbeauftragten Marion Seeber mit einem Osternest überrascht wurden und von ihr wertvolle Tipps zur Mittagsversorgung quer durch den Landkreis bekommen haben, können sich gut vorstellen, öfter so zuarbeiten – bestenfalls im Wechsel zwischen Tour und Büro. Immerhin lernte Jonas so den Landkreis Hildburghausen kennen, wo er nie zuvor gewesen ist, testete zum ersten Mal im Leben Zwiebelkuchen und mochte den Geschmack. Das Tourteam hatte keine einzige Station ohne Menschen. Überall kam jemand ans Wohnmobil und holte sich Hilfe rund um E-Paper und Co.