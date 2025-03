Zeitung ist auf Tour: Bettgeschichte und Osterbräuche

Als Tourleiter Martin Blaufuß am Nachmittag zusammengepackt, ist er mit dem ersten Aufschlag zufrieden – genau wie der Verlagsleiter. Um die zehn Leute waren gekommen, weil sie künftig digital lesen möchten. Azubi Jonas Bussemer kümmert sich in Römhild mit um die Leserwünsche, ist begeistert, mit auf Tour zu sein und gespannt, was ihn im Laufe der Woche erwarten wird. Für Martin Blaufuß ist die Tour ein guter Ausgleich für die vergangenen drei Monate, in denen er Tag für Tag in den Redaktionen Lesern zu Digitalfragen zu Verfügung stand. „Ich bin positiv überrascht, wie viele Menschen – darunter auch ältere Generationen – Interesse am digitalen Lesen haben“, sagt der 23-jährige, der während der intensiven Beratungszeit vor allem eins gelernt hat: Geduld. Er lässt sich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen und ist gespannt, wie die Tour in den nächsten Wochen laufen wird. An Tag eins hat der Standaufbau vor dem Wohnmobil 40 Minuten gedauert – diese Zeit will der Tourleiter optimieren und peilt bestenfalls 20 Minuten an.