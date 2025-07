Nach dem wunderbaren Auftakt im Juni in der Buchhandlung am Markt in Hildburghausen hat sich etwas ganz Besonderes ergeben: Katja Kerrutt vom Gartencafé war so begeistert vom Gedanken, dass Leserinnen und Leser mit „ihrer“ Zeitung ins Gespräch kommen können, dass sie uns prompt eine Einladung ausgesprochen hat – in die grüne Oase auf Schloss Bedheim. Ein Ort, wie gemacht für das, was wir vorhaben: miteinander reden, zuhören, sich austauschen.