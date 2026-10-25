Zeitumstellung: Uhren zurückgestellt - Winterzeit hat begonnen

Braunschweig - Pünktlich um 3.00 Uhr sind die Uhren um eine Stunde zurückgestellt worden. Damit gilt in Deutschland und den meisten Ländern Europas wieder die sogenannte normale Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - auch Winterzeit genannt. Die Umstellung auf die Sommerzeit wurde 1980 in Deutschland wieder eingeführt, um Energie zu sparen. Seitdem wird die Uhr jedes Jahr Ende März um eine Stunde vor- und Ende Oktober wieder zurückgestellt. Ziel ist eine bessere Ausnutzung der Tageshelligkeit.