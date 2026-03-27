Seit 1980 gibt es dieses jährliche Ritual: Zweimal wird an der Uhr gedreht, zweimal meckern die Kritiker, und zweimal im Jahr ändert sich an der Zeitumstellungsregel ... nichts. Zwei Drittel der Deutschen, so die jüngste der vielen Sommerzeit-Umfragen, sähen die Wechselei am liebsten ganz abgeschafft. Und das, wo doch die Argumente gegen die Sommerzeit als entkräftet gelten dürfen. Wer die 60 Minuten Verschiebung tatsächlich als unzumutbaren Stress für den Körper von Menschen und Tieren sieht, geht wohl samstagabends nie aus, flog nie nach Gran Canaria oder Moskau und weiß nicht, dass Tiere keine Uhr lesen können.