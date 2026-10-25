Da können die wenigen wartenden Taxifahrer am Suhler Herrenteich in ihrem warmen und trockenen Autos nur den Kopf schütteln. Und auch die Polizisten, die das Geschehen in der zwei Stunden nach Mitternacht ansonsten wie ausgestorben liegenden Suhler Innenstadt eine Weile aus ihren Streifenwagen beobachteten, scheinen etwas ratlos ob der gut ein Dutzend Gestalten, die mitten in der Nacht unablässig den Herrenteich umrunden.