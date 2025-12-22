Zeitreise ins Kaiserreich Weihnachten wie um 1900 - Kölner lebt in der Vergangenheit

Köln - Es gibt zwei Dinge, die im Weihnachtszimmer von 1900 sofort ins Auge fallen. Zum einen ist der Weihnachtsbaum so klein, dass er auf einem Tisch steht. Und zum anderen sind die Geschenke unverpackt, dafür aber hübsch drapiert. Weihnachten vor 125 Jahren - "da gibt's schon einige deutliche Unterschiede zu heute", sagt Valerio Bonanno. Er muss es wissen, denn er lebt seit Jahren in einer Wohnung, die wie zu Kaisers Zeiten eingerichtet ist. In seiner Freizeit trägt und sammelt er zudem mit Vorliebe Original-Kleidung aus der damaligen Zeit.