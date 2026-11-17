Noch bis Monatsende können Patienten bei ihrer Hausärztin Ilka Knöfler Rat und Hilfe in der Wümbacher Praxis suchen. Dann schließen sich die Türen der Praxis in der Langewiesener Landstraße. Dennoch betont die promovierte Medizinerin, dass sich niemand Sorgen machen müsse. Auch im Dezember werde die ärztliche Versorgung gesichert sein. Andere Ärzte übernehmen in der Folgezeit die Vertretung. Dafür sei sie sehr dankbar, sagt Knöfler, die künftig eine eigene internistische Hausarztpraxis mit Subspezialisierung Diabetologie in Ilmenau führen will.