Zeitplan steht Brotteroder Inselbergbad vor Turboumbau

Florian Dupke. Foto: Michael Lauerwald

„Ohne Sanierung wäre schon bald Schluss. Aus und vorbei“, bekräftigte Dupke, der auch erläuterte, wie die großen Schnecken erneuert werden, die die Hackschnitzel in den Ofen befördern. Früher wurde die Heizung ein paar Tage abgeschaltet und auf Öl oder Gas umgeschaltet, es gab zeitweise drei Systeme. Doch die Brotteroder Praktiker haben einen Weg gefunden, die langen stählernen Transportmittel bei laufendem Betrieb auszutauschen.

Ob die Anlagen bis zum Baustart durchhalten, ist nicht sicher. Der wird schon im Juli erfolgen, wie Planer Spieß und Bürgermeister Goßmann erklärten. Unter Umständen noch früher, wenn die Firmen rechtzeitig ihr Material bekommen. Die Bauanlaufberatung ist bereits für Dienstag (28. April) im Inselbergbad angesetzt. Die Bauzeit im Sommer sei ideal, da die Schwimmfreunde an Badeseen und in die Freibäder ausweichen könnten, so der Bürgermeister. Im Oktober, wenn Schwimmen unter freiem Himmel nicht mehr so einfach ist, soll das Inselbad wieder zur Verfügung stehen. Die Saunafreunde müssen wahrscheinlich gar nicht pausieren.

Unsere Empfehlung für Sie Starke Szenen Sarah rockt die Saunanacht im Inselbergbad Partystimmung bei 95 Menschen, die bei 85 Grad vor Freude rasen: Der Preis für Deutschlands heißeste Nacht ging gerade an Brotterode.

Die Sauna soll durchgängig, wenn auch mit Einschränkungen, dank Photovoltaikbeheizung zur Verfügung stehen. Doch schon am Montag (27. April) gibt es einen wichtigen Termin. Thüringens Finanzministerin Katja Wolf wird um 10 Uhr in Brotterode erwartet.