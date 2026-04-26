Zeitplan steht Brotteroder Inselbergbad vor Turboumbau

Die Besucher in den Katakomben des Inselbergbades. (Foto: Michael Lauerwald)
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Im Inselbergbad Brotterode überschlagen sich die Ereignisse. In dieser Woche stehen gleich zwei wichtige Termine an. Und elementare Entscheidungen sind bereits am vorletzten Dienstag im April 2026 gefallen. Da hat der Stadtrat gleich ein Bündel von Aufträgen vergeben, die ein echtes Wertpaket sind.
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Doch die Gäste, einschließlich der Stadträte aller Fraktionen, die am Samstagvormittag zur Einwohnerversammlung gekommen waren, haben noch einiges mehr erfahren und mitbekommen. Bei einer Veranstaltung, die mehr Teilnehmer verdient gehabt hätte, aber wohl auch unter der Straßensperrung zwischen Trusetal und Brotterode gelitten hatte. Denn das Gothaer Planungsbüro hatte mit Sebastian Spieß und Altunternehmer Klaus Ludwig Meyer aus Hohleborn gleich zwei Fachleute aufgeboten, der MDR einen Kameratrupp geschickt.
Wenn das Herz streikt
Und auch das Team des Inselbergbades war stark vertreten: Nicht nur mit dem Schwimmmeister und technischen Leiter Florian Dupke, der mit seinen goldenen Händen das Bad über Wasser hält. Die Begleitung durchs Programm übernahm jedoch Bürgermeister Kay Goßmann, der in seinen Ausführungen auch klarmachte, dass es bei der energetischen Sanierung ums Überleben des Bades geht. „Was nützt die schönste Schminke, wenn das Herz nicht funktioniert?“, stellte der Bürgermeister fragend in den Raum. Und das Herz brauche man ein Leben lang.
Hintergrund der Ausführungen ist auch, dass die Gäste von den Maßnahmen wenig mitbekommen werden: Nach der Wiedereröffnung im Herbst wird äußerlich nicht viel anders sein. Die Umbauten finden vor allem im Keller statt.
Vor 27 Jahren hatte die Stadt Brotterode das Inselbergbad unter Bürgermeister Kurt Lachmund (FDP) und Verwaltungschef Knut Mühlhausen für acht Millionen Mark errichtet. Die kommende energetische Sanierung mit Zwei-Drittel-Förderung kostet alleine 3,6 Millionen Euro, das zeigt die Dimension der Inflation.
Kein zweites Benneckenstein
Goßmann verwies auch auf das Schicksal des Schwesterbades gleicher Bauart in Benneckenstein/Harz, das vor Jahren geschlossen hat und nun wiederbelebt werden soll. Das sei kaum möglich, folgerte Goßmann, der einen klaren Sanierungsauftrag für das Inselbergbad sieht, den er als Bürgermeister zu erfüllen hat.
Brotterode-Trusetal werde ohne die Maßnahme, die längst nicht allen Einwohnern ob der vielen sanierungsbedürftigen Straßen behagt, eine weitere Bauruine haben. Das würde gar nicht zu einem Erholungsort passen. Goßmann verwies auch darauf, dass Brotterode-Trusetal eine wichtige Umlandfunktion erfüllt.
Die Kleinstadt unterhält das Hallenbad für die Region, es kommen viele Gäste aus dem Kreis Gotha und natürlich Schmalkalden-Meiningen. Am Rande der Veranstaltung fielen von Besuchern auch die Worte, das Bad hätte eigentlich nach Schmalkalden gehört, aber man könne es jetzt natürlich nicht umsetzen.
Planer Sebastian Spieß erklärte die technischen Details und Facetten. Die Modernisierung betrifft Heizung, Lüftung, Pumpen, Filteranlagen, ebenso Steuerungs- und Regeltechnik. Zum Sixpack gehört auch eine Photovoltaikanlage mit einer installierten Nennleistung von 230 Kilowatt.
Nach dem theoretischen Exkurs durch den Kosmos der Technik ging es in die Sphäre der Praxis: In den Kellerraum, wo auch ein zweites Schwimmbecken aus Beton steht, das den Überlauf auffängt. Es ist die Welt von Florian Dupke, der jeden Hebel, jeden Schalter, jedes Ventil kennt. Und der täglich mit lebenserhaltenden Maßnahmen dafür sorgt, dass das Bad nicht seinen Geist aufgibt. Denn das technische Herz leidet an Störungen, Beklemmungen, Stolperern und Aussetzern.
„Ohne Sanierung wäre schon bald Schluss. Aus und vorbei“, bekräftigte Dupke, der auch erläuterte, wie die großen Schnecken erneuert werden, die die Hackschnitzel in den Ofen befördern. Früher wurde die Heizung ein paar Tage abgeschaltet und auf Öl oder Gas umgeschaltet, es gab zeitweise drei Systeme. Doch die Brotteroder Praktiker haben einen Weg gefunden, die langen stählernen Transportmittel bei laufendem Betrieb auszutauschen.
Ob die Anlagen bis zum Baustart durchhalten, ist nicht sicher. Der wird schon im Juli erfolgen, wie Planer Spieß und Bürgermeister Goßmann erklärten. Unter Umständen noch früher, wenn die Firmen rechtzeitig ihr Material bekommen. Die Bauanlaufberatung ist bereits für Dienstag (28. April) im Inselbergbad angesetzt. Die Bauzeit im Sommer sei ideal, da die Schwimmfreunde an Badeseen und in die Freibäder ausweichen könnten, so der Bürgermeister. Im Oktober, wenn Schwimmen unter freiem Himmel nicht mehr so einfach ist, soll das Inselbad wieder zur Verfügung stehen. Die Saunafreunde müssen wahrscheinlich gar nicht pausieren.
Die Sauna soll durchgängig, wenn auch mit Einschränkungen, dank Photovoltaikbeheizung zur Verfügung stehen. Doch schon am Montag (27. April) gibt es einen wichtigen Termin. Thüringens Finanzministerin Katja Wolf wird um 10 Uhr in Brotterode erwartet.