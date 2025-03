Die IBU will durch die vorausschauende Maßnahme Chancengleichheit schaffen, denn kurz vor Saisonende geht es bei Frauen und Männern noch um den Triumph im Gesamtweltcup. Bei den Frauen will Verfolgungs-Weltmeisterin Franziska Preuß aus Ruhpolding das Gelbe Trikot in den noch fünf verbleibenden Einzelrennen unbedingt verteidigen. Preuß geht in der Weltcup-Gesamtwertung mit 36 Punkten Vorsprung auf die Französin Lou Jeanmonnot in den Saisonendspurt. Nach Pokljuka findet noch ein Weltcup am Holmenkollen in Oslo (21. bis 23. März) statt. Insgesamt stehen noch fünf von 21 Einzelentscheidungen aus.