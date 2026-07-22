Zeitlose Stimme Mireille Mathieu wird 80 - und hat immer noch Lampenfieber

1964 kam der entscheidende Moment: Bei einem Talentwettbewerb in Avignon gewann sie mit einem Lied von Edith Piaf, Frankreichs großer Chansonnière. Aus der jungen Fabrikarbeiterin wurde über Nacht ein Star. Die Verbindung zu Piaf blieb ihr Leben lang wichtig. Bis heute empfindet sie Piaf als eine künstlerische Mutterfigur - und ihre eigene Mutter als den wichtigsten Menschen ihres Lebens.

Der größte Fan und die größte Liebe

Wenn Mathieu von ihrer Mutter spricht, wird die große Bühnenfrau plötzlich ganz privat. Ihre Mutter, die sie viele Jahre auf Tourneen begleitete, war ihr größter Fan. Ein Lied über sie zu singen, fällt ihr noch immer schwer. Bei "Maman la plus belle du monde" (Mama, du bist die Schönste der Welt) kommen ihr die Tränen.

Ihr Leben ist geprägt von Disziplin. Sie schläft viel, ernährt sich bewusst, macht täglich Gesangsübungen und schützt ihre Haut seit Jahrzehnten vor der Sonne. Sie erzählt mit einem Lächeln, dass sie bereits seit ihrem 23. Lebensjahr konsequent Sonnenschutz benutzt. Hinter dieser Disziplin steckt für sie die Voraussetzung, auch nach so vielen Jahren auf der Bühne bestehen zu können.

Mathieus innere Balance

Ruhe findet Mathieu in ihrem Zuhause in Neuilly-sur-Seine zwischen Magnolien und Hortensien. Zu ihrer inneren Balance gehört auch der Glaube. Vor Konzerten besucht sie Kirchen, zündet eine Kerze an und singt für sich "Panis Angelicus".

Diese Tradition nimmt sie überallhin mit. Sie erzählt von einer armenischen Kirche in Istanbul, in der sie singen durfte, und von einem türkischen Lied, das sie auf Französisch interpretierte, während das Publikum den Refrain übernahm. Für sie ist Musik eine Sprache, die Grenzen überwindet.

Was bleibt

Ans Aufhören denkt Mireille Mathieu nicht. Zwar hat sie das Tempo gedrosselt: Statt langer Auslandstourneen plant sie kürzere Gastspielreisen und möchte sich mehr Zeit für sich selbst und kreative Projekte nehmen. Eine neue Facette hat sie bereits entdeckt. Darüber spricht sie mit der gleichen Bescheidenheit, die sie seit Jahrzehnten auszeichnet: "Ich bin wirklich Anfängerin", sagt sie.

Nach sechs Jahrzehnten auf der Bühne hat Mathieu nicht nur ihren Pagenkopf, ihre roten Lippen und ihre unverwechselbare Stimme bewahrt, sondern auch das, was ihre Karriere geprägt hat: die Ernsthaftigkeit gegenüber dem Beruf, die Nähe zum Publikum und diese überraschende Mischung aus Welterfahrung und Lampenfieber.