Kirmes bedeutet Kirchweih. Die Kirche aber fällt der Kirmesgesellschaft und wohl auch den Gästen bei diesem Volksfest meist nicht sofort ein. Bier oder Wein sind da schon vorrangiger. Genauso wie Musik, Tanz und Fröhlichkeit. Und g so soll es auch sein. „Die Kirche ist ein steinernes Zeichen dafür, dass Gott mehr mit den Menschen will“, formulierte es Pfarrerin Ute Borchert. Sie war extra aus Steinbach-Hallenberg gekommen und für ihren urlaubenden Kollegen Werner Heizmann eingesprungen. Gemeindekirchenrätin Silke Jäger hatte von elf anderen Theologen eine Absage erhalten. Pfarrerin Borchert war gerne bereit und man hatte mit ihr eine sehr gute Vertretung gefunden.