Zeitgeschichte: Selfie vom Ampel-Start: Acht Versuche fürs Zukunftslächeln

Wissing: Es ging darum, eine Botschaft zu senden

Da sei endlich "auch so dieser Spirit dann" rübergekommen. "Also wahrscheinlich mussten wir das selber machen, weil wir wussten eben, worum es uns geht", sagt Wissing. Den Ansprüchen der vier genügte das Foto aber nicht auf Anhieb. Acht Varianten des Selfies hat Wissing heute noch auf seinem Handy gespeichert. "Da sieht man Robert Habeck nicht so glücklich gucken." "Okay, da ist nicht diese Erwartungshaltung auch in den Augen drin." Schließlich war es geschafft. "Es ging ja wirklich darum, einfach eine Botschaft zu senden. Und die ist ja dann auch angekommen."