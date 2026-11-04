Zu einer Begehung bereits in der Sonneberger Innenstadt verlegten Stolpersteine für Opfer des Nationalsozialismus laden die Sonneberger Omas gegen Rechts am Samstag, 7. November, ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Pikoplatz vor der Buchhandlung. Bei dieser Aktion sollen die Gedenksteine gereinigt werden. Informationen zu den Opfern des Nationalsozialismus gibt es von Kreisheimatpfleger Thomas Schwämmlein. Nach Abschluss der Veranstaltung wird zu einem Gedankenaustausch eingeladen. Die in den Boden eingelassenen Messingplatten erinnern an Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung und den jeweils letzten, selbst gewählten Wohnort. Ins Leben gerufen hat die Aktion der Künstler Gunter Demnig. Im Stadtgebiet gibt es bereits vier Stolpersteine, davon zwei in der Innenstadt. Die Omas gegen Rechts engagieren sich ehrenamtlich unter anderem durch Demonstrationen und andere Aktionen für Toleranz und gegen Rechtsextremismus.