Ulm (dpa/lsw) - Die witterungsbedingten Schäden am Reichsadler am Finanzamt Ulm sollen in den derzeit laufenden Kunstwettbewerb zur Neugestaltung des NS-Überbleibsels einfließen. "Der Substanzverlust wird Teil der künstlerischen Auseinandersetzung sein", teilte Diana Marquardt mit, stellvertretende Ulmer Amtsleiterin des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg.