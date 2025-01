Ulm - Die Staatsanwaltschaft Ulm hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung am Reichsadler am Finanzamt Ulm eingestellt. Im November und Dezember waren Schäden an dem NS-Überbleibsel an der Fassade des Finanzamts entdeckt worden. Es sei davon auszugehen, dass es sich um witterungsbedingte Schäden handele, teilte die Staatsanwaltschaft mit.