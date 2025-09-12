Zeitgenössisches: Kunstfest Weimar lockt mehr als 40.000 Gäste

Weimar (dpa/th) - Ein Abend mit international renommierten Klangkünstlern aus Weimar und eine "Faust"-Inszenierung mit Bezug zum Tech-Milliardär Elon Musk: Solche Höhepunkte und viele andere Produktionen haben in diesem Jahr etwa 42.000 Gäste zum Kunstfest Weimar gelockt. Ein Jahr zuvor waren es etwa 43.000 Besucher gewesen. Verkauft wurden 10.419 Tickets, rund 360 weniger als im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung des Kunstfest-Teams hieß. Das Mehrsparten-Festival bot vom 20. August bis zum 7. September 150 Veranstaltungen, darunter Ur- und Erstaufführungen und kostenfreie Angebote.