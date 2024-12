Germo ist 1991 in Halle in Sachsen-Anhalt geboren, Hahn kam 1987 in Friedrichroda im Landkreis Gotha zur Welt. Beide haben an der Universität Hildesheim studiert, woher sie sich auch kennen, und viel Erfahrung in der Theaterlandschaft gesammelt, auch außerhalb Deutschlands. Germo ist aktuell Co-Leiterin des Fabriktheaters Rote Fabrik Zürich. Hahn war bis 2024 ebenfalls in Zürich Co-Leiterin des Theaterhauses Gessnerallee. Aktuell ist sie Produktionsleiterin des Festivals Politik im Freien Theater in Leipzig.