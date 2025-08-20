Zeitgenössisches: Installationen, Tanz und mehr: Kunstfest Weimar startet

Eröffnung mit Prominenz

Zur Eröffnung am Mittwoch um 18.00 Uhr werden Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) und Irina Scherbakowa als Schirmherrin des Kunstfests erwartet. Die russische Menschenrechtsaktivistin Scherbakowa ist Gründungsmitglied der Organisation Memorial, die 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Nach einer Tanz-Performance auf dem Theaterplatz folgt am Abend auf der Bühne die Uraufführung von"FaustX". Der südafrikanische Regisseur Brett Bailey setzt Goethes "Faust II" in Bezug zu den Tech-Oligarchen unserer Zeit, wie die Veranstalter mitteilten.