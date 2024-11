Zeit der Zügellosen: Die Fastnacht beginnt - Narren im Freudentaumel

Mit dem Sitzungskarneval geht die Narretei im Januar und Februar so richtig los. Franken gilt bayernweit betrachtet als Hochburg des närrischen Frohsinns. In Bamberg, Würzburg, Coburg und Nürnberg strömen Hunderttausende zu den Gaudi-Umzügen, Prunksitzungen und Rathausstürmen. Mit der Kultsendung "Fastnacht in Franken" des Bayerischen Rundfunks steuert die Session - Narren sagen nicht Saison - am 21. Februar nächsten Jahres auf einen ihrer Höhepunkte zu. Am Aschermittwoch (5. März 2025) hat der Spuk ein Ende.