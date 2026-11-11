Zeit der Zügellosen: Bayerns Narren starten um 11.11 Uhr in die kurze Session

Würzburg (dpa/lby) - Wenn Menschen mit Narrenkappen Rathäuser erobern, Prinzenpaare proklamiert und Krapfen zuhauf vertilgt werden, wird die fünfte Jahreszeit eingeläutet: Pünktlich um 11.11 Uhr werden Bayerns Narren heute mit einem dreifach donnernden "Helau" den Startschuss für ihre Lieblingszeit geben. Ob in Bamberg, Würzburg, Nürnberg oder München: Vielerorts treffen Elferräte auf das gemeine Volk und stoßen auf die anstehende Session an. Der Narr sagt nicht Saison, sondern Session. Die ist dieses Mal allerdings besonders kurz: Am 10. Februar 2027 ist schon Aschermittwoch.