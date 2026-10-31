Wer nach Zeilfeld kommt, sieht ihn schon von Weitem: den Kirchturm. „Daran erkennt man, dass man zu Hause ist“, sagt Bianca Wienecke vom Gemeindekirchenrat. Seit Freitag ist dieses vertraute Bild wieder vollständig. Die goldene Kugel mit Wetterfahne und Wetterhahn glänzt wieder hoch über dem Dorf. Das eigentlich Wertvolle ist von unten nicht zu sehen. Im Inneren der Turmbekrönung liegen Dokumente, die fast 250 Jahre Dorfgeschichte bewahren und nun auch Zeugnisse der Gegenwart, die vielleicht erst in vielen Jahrzehnten wieder jemand in den Händen halten wird.„Das war schon aufregend, denn die Sachen verbleiben dort auf ungewisse Zeit“, erzählt Bianca Wienecke vom Verschließen der beiden Zeitkapseln. „Nicht jeder hat die Gelegenheit, solche historischen Momente zu erleben.“