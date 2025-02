Stadtbergen - Die erste gehörlose Bundestagsabgeordnete, Heike Heubach (SPD), wird auch künftig dem Parlament angehören. Nachdem die bayerischen Sozialdemokraten nach der Wahl nur noch 14 Abgeordnete im Bundestag stellen, schaffte die 45-Jährige als 14. Kandidatin auf der SPD-Landesliste gerade so den Sprung in den Bundestag, wie die Bundeswahlleiterin berichtete. Die SPD erzielte am Sonntag mit 16,4 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl (2021: 25,7 Prozent).