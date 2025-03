Zeichen des Frühjahrs Wenn die Zugvögel zurückkehren

Rauchschwalben und Mehlschwalben

- Ebenfalls recht spät fliegen die hierzulande häufigsten Vertreter der Schwalben ein: Rauchschwalben und Mehlschwalben. Rauchschwalben - erkennbar an ihrem langen gabelförmigen Schwanz - sind in Süddeutschland in der zweiten Märzhälfte anzutreffen, in Norddeutschland erst im April. Sie nisten gerne in Gebäuden, etwa in Ställen.

Mehlschwalben mit ihrer weiß leuchtenden Unterseite bringen ihre Nester dagegen gerne außen an Gebäuden an. Mit ihnen ist ab Ende April zu rechnen.

Mauersegler zählen zu den letzten Rückkehrern

- Zu den letzten Rückkehrern unter den Vögeln zählen die Mauersegler, die Ende April bis Anfang Mai aus Afrika südlich der Sahara einfliegen. Von den Schwalben unterscheiden sie sich laut Rümmler unter anderem dadurch, dass sie deutlich größer sind und sichelförmige Flügel haben, mit denen sie seltener schlagen.

Und sie bevorzugen die Nähe menschlicher Siedlungen, über die sie oft in größeren Gruppen laut rufend hinwegschießen. Mauersegler zählen auch zu den ersten Zugvögeln, die sich wieder verabschieden: schon im August.

Vorbereitungen für die Paarung

Unabhängig von der Art gilt für alle Rückkehrer: Die eingetroffenen Männchen sichern sich schnell gute Brutreviere und markieren sie mit ihren Gesängen. Gleichzeitig wollen sie mit ihrer Stimme den Weibchen imponieren, für die sie bereits die Nester vorbereiten.

Die Paarungszeit beginnt nach Angaben des Nabu-Experten Rümmler erst dann, wenn die Voraussetzungen stimmen - also voraussichtlich genügend Nahrung wie zum Beispiel Insekten und Spinnentiere verfügbar sein wird, frühestens ab Mitte März. Von der Paarung bis zur Eiablage vergehen meist ein bis zwei Wochen. Die Brutphase dauert grob zwei Wochen.