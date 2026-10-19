Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, scheint die Welt für einen Moment stillzustehen. Die Adventszeit lädt dazu ein, auf das vergangene Jahr zurückzublicken, innezuhalten und den Blick auf jene Menschen zu richten, die es nicht leicht haben. Gerade ihnen möchte der Bildungsträger Meiningen e.V. mit seiner Aktion „Freude geben“ ein Stück Wärme, Zuversicht und weihnachtliche Geborgenheit schenken. Dafür werden auch in diesem Jahr Menschen gesucht, denen eine besondere Freude guttun würde, sei es durch die Teilnahme an einem gemeinsamen Weihnachtsessen oder durch ein liebevoll zusammengestelltes Weihnachtspäckchen.