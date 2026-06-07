Am Sonntag, kurz nach 11 Uhr, gibt Norbert I. seine Krone und seine Schärpe ab. Seitdem ist Thüringen ohne Bratwurstkönig. Doch sein potenzieller Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Neun Teams werfen ihre Bratwurstzange im Kampf um die Krone auf dem Suhler Marktplatz in den Ring. Wobei zwei Teams noch vor dem Entfachen des Feuers im Rost das Handtuch werfen: Eines tritt gar nicht erst an und die Mitglieder vom Wasunger Carnval Club packen ihren Mini-Grill noch vor Wettkampfstart wieder ein.