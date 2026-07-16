Zehnter Saisonlauf: Formel-1-Weltmeister erhält Startplatzstrafe in Belgien

Spa-Francorchamps - Weltmeister Lando Norris muss in einer bislang enttäuschenden Formel-1-Saison den nächsten Rückschlag verkraften. Weil in seinem McLaren bereits zum vierten Mal die Leistungselektronik ausgetauscht wird, erhält er beim Großen Preis von Belgien eine Startplatzstrafe. Der 26-jährige Brite wird im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) nach dem Regelbruch zehn Positionen nach hinten versetzt.