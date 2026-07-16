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  6. Formel-1-Weltmeister erhält Startplatzstrafe in Belgien

Zehnter Saisonlauf Formel-1-Weltmeister erhält Startplatzstrafe in Belgien

Weltmeister Lando Norris rutscht beim Grand Prix in Belgien zehn Startplätze zurück. Grund ist ein erneuter Wechsel der Leistungselektronik in seinem McLaren.

Zehnter Saisonlauf: Formel-1-Weltmeister erhält Startplatzstrafe in Belgien
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Lando Norris erlebt eine schwierige Saison. (Archivbild) Foto: David Davies/PA Wire/dpa

Spa-Francorchamps - Weltmeister Lando Norris muss in einer bislang enttäuschenden Formel-1-Saison den nächsten Rückschlag verkraften. Weil in seinem McLaren bereits zum vierten Mal die Leistungselektronik ausgetauscht wird, erhält er beim Großen Preis von Belgien eine Startplatzstrafe. Der 26-jährige Brite wird im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) nach dem Regelbruch zehn Positionen nach hinten versetzt. 

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Vor dem zehnten Saisonlauf ist Norris, der drei WM-Läufe aufgrund technischer Probleme nicht beenden konnte, nur Fünfter der Gesamtwertung und hat bereits 82 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Kimi Antonelli von Mercedes.