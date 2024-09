Bereits seit 45 Jahren besteht der Arbeitskreis Mundart Südthüringen e.V., der nicht nur für seine regionalen Auftritten bekannt ist, sondern auch in regelmäßigen Abständen die Werke seiner Mitglieder in gedruckter Form präsentiert. Pünktlich zur Herbstlesung am 5. Oktober ist es wieder so weit – dann wird die 10. Anthologie im Gasthof Matthes in Mengersgereuth-Hämmern vorgestellt.