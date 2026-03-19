Zehntausende Euro Schaden in Suhl: Übler Trick klappt schon wieder

Ein naher Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht. Mit dieser Hiobsbotschaft schockten Unbekannte am Mittwoch zwischen 15.40 und 16.45 Uhr eine Frau in der Suhler Freiligrathstraße. Zunächst wurde die Dame angerufen, wenig später standen Personen offenbar in Polizeiuniform vor ihrer Wohnung und verlangten Zutritt. Dies lehnte die Frau zwar ab, erkannte aber offenbar den Betrug noch nicht. Die Seniorin erhielt noch einen Anruf, der die Ankunft einer weiteren Person zur Abholung der Kaution – vermeintlich zur Verhinderung einer Haft für den Angehörigen – ankündigte. Kurz darauf erschien eine Frau in Lederjacke, nahm Schmuck und Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro entgegen und ging anschließend in Richtung Prießnitzstraße.