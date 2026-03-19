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Zehntausende Euro Schaden in Suhl Übler Trick klappt schon wieder

Betrüger täuschen einen tödlichen Unfall eines Angehörigen vor und prellen ein Suhlerin um mehrere zehntausend Euro. Die Polizei warnt!

Zehntausende Euro Schaden in Suhl: Übler Trick klappt schon wieder
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Betrüger erbeuten in Suhl Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Foto: dpa/Tobias Hase

Ein naher Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht. Mit dieser Hiobsbotschaft schockten Unbekannte am Mittwoch zwischen 15.40 und 16.45 Uhr eine Frau in der Suhler Freiligrathstraße. Zunächst wurde die Dame angerufen, wenig später standen Personen offenbar in Polizeiuniform vor ihrer Wohnung und verlangten Zutritt. Dies lehnte die Frau zwar ab, erkannte aber offenbar den Betrug noch nicht. Die Seniorin erhielt noch einen Anruf, der die Ankunft einer weiteren Person zur Abholung der Kaution – vermeintlich zur Verhinderung einer Haft für den Angehörigen – ankündigte. Kurz darauf erschien eine Frau in Lederjacke, nahm Schmuck und Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro entgegen und ging anschließend in Richtung Prießnitzstraße.

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Betrüger haben im Landkreis Hildburghausen wieder mit Schockanrufen zugeschlagen. Ein 86-jähriger Mann aus Eisfeld hat nach einem solchen Telefonat über 60.000 Euro Bargeld übergeben. Die Polizei warnt eindringlich.

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Die Polizei warnt Bürger zudem: Seien Sie misstrauisch. Legen Sie auf, wenn unbekannte Personen Sie anrufen und Bargeld und Wertsachen fordern. Die echte Polizei fordert keine Kaution von Ihnen! Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen persönlich oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.