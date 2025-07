Rudolstadt (dpa/th) - Das ostthüringische Rudolstadt ist in den kommenden Tagen Zentrum für Roots-, Folk- und Weltmusik in Deutschland. Bei warmem Sommerwetter öffnete das Rudolstadt-Festival am Abend seine Pforten. Es seien viele Besucher angereist, die Stimmung sei kurz vor der Eröffnung gut und erwartungsvoll, sagte eine Sprecherin vor dem Auftritt der westafrikanischen Sängerin und Tänzerin Sadio Sidibe aus Mali. Es ist das erste Konzert des diesjährigen Länderschwerpunkts Mali.