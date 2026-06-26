Veranstalter wappnen sich
Die Veranstalter haben versucht, sich für die Bedingungen zu wappnen. Es sei ein "umfassendes Hitzeschutzkonzept erarbeitet und entwickelt" worden mit einer "Vielzahl von Maßnahmen", sagt Meetingdirektor Michael Mottl.
Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten habe "oberste Priorität". So sind zusätzliche Schattenbereiche und Wasserstationen, Beregnungsanlagen und viele Ventilatoren vorgesehen. Um die Athletinnen und Athleten zudem vor der Mittagshitze zu schützen, wurde die Mittagspause verlängert.