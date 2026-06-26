Spätestens seitdem steht Neugebauer im Rampenlicht - und zwar nicht nur sportlich. Medientermine hier, Sponsorenevents da. Neugebauer ist gefragt. "Ja, das ist schon nervig, wenn man zu so vielen Partys eingeladen wird", antwortet Neugebauer nicht ganz ernst gemeint auf die Frage, wie er die ganzen Partys und Termine finde. Der Triumph bei der WM sei "echt so ein krasser Moment" gewesen, sagt Neugebauer, der ein Jahr zuvor bei den Olympischen Spielen in Paris Silber gewann.