München (dpa/lby) - Der Wohnungsbau im Freistaat kommt nach Einschätzung zweier großer Branchenverbände trotz staatlicher Zuschüsse in Rekordhöhe nicht in Gang. Bayerische Bauindustrie und der Verband der Wohnungsunternehmen (VdW) fordern daher in einem Zehn-Punkte-Programm eine grundlegende Vereinfachung der Bauvorschriften und -verwaltung, um das Bauen wieder billiger zu machen und die Arbeit der Baubehörden zu beschleunigen. Anlass der Veröffentlichung ist die heute in München beginnende Immobilienmesse Expo Real.