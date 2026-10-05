Geld allein hilft nicht

Die zwei Verbände verwiesen auf die amtlichen Zahlen: Im vergangenen Jahr wurden in Bayern lediglich 47.359 Wohnungen fertiggestellt, das waren knapp 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Eine Trendwende wird auch in diesem Jahr nicht erwartet. Dabei fördern Staatsregierung und Bund den Wohnungsbau in Bayern in diesem und im nächsten Jahr mit insgesamt 3,6 Milliarden Euro. Nach Schätzungen von Fachleuten müssten in Bayern pro Jahr etwa 70.000 Wohnungen neu gebaut werden, um den Bedarf zu decken.