Zehn Konzerte Auf Hoverboards in die 90er - Backstreet Boys in Düsseldorf

Düsseldorf - Sie schweben von der Stadiondecke auf die Bühne, und ab dann dreht sich alles um Pop-Nostalgie: Fliegend auf fünf Hoverboards haben die Backstreet Boys ihre Konzertserie in Düsseldorf eröffnet. "Wir nehmen euch mit auf eine Reise in die Vergangenheit", versprach Howie Dorough zum Anfang der Show. Ausgestattet mit einer 32 Meter hohen Bühne, Pyrotechnik und einer Lasershow erweckten er und seine Bandkollegen AJ McLean, Nick Carter, Brian Littrell und Kevin Richardson in den folgenden zwei Stunden ihr Erfolgsalbum "Millennium" (1999) zu neuem Leben.