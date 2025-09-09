Angefangen hat es mit Kuchen. Auch für Kristina Polleit, die seit 16 Jahren in Suhl lebt. „Als die ersten Flüchtlinge in der Stadt ankamen, habe auch ich angefangen zu backen“, sagt die heute 82-Jährige. „Ohne erst groß zu fragen sind wir zur Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) in die Weidbergstraße gefahren und haben Kaffee und Kuchen aus dem Kofferraum heraus an die Menschen verteilt, die sich mit der Tasse in der Hand anstellten“, erinnert sie sich zurück. Auf die Frage nach dem Warum folgt ihre Antwort ohne erst überlegen zu müssen. „Ich würde mich doch auch freuen, wenn ich ohne Hab und Gut in ein fremdes Land flüchten muss und jemand auf mich zukommt, statt die Türen vor mir zu verschließen.“