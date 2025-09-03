Nach einem knappen Jahrzehnt als Wegewart in Gehren hat Thomas Krauße kürzlich der Ilmenauer Stadtverwaltung mitgeteilt, dass er seinen Aufgaben im Ehrenamt nicht mehr nachkommen möchte, obwohl es ihm immer Freude bereitet hatte. Er will sich mehr auf sein ehrenamtliches Wirken als stellvertretender Bürgermeister sowie im Schützenverein und der Schwarzburger Ritterschaft konzentrieren. In der jüngsten Ortsteilratssitzung verabschiedete man Thomas Krauße mit einem Präsent, ist aber froh, an anderen Stellen noch auf sein Engagement im Ehrenamt zählen zu können. ef