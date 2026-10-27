Beklemmende Szenen ergeben sich durch die Enge in Kellern der Hinterhof-Moscheen, Büros im LKA, Neubauwohnungen und Autos voller Männer. "Wir wollten auch bei der Gestaltung der Räume realistisch sein", sagt Nawrath. "Echte Kommissariate sehen nicht so aus wie sonst im Fernsehen. Man hat da nicht lauter Durchblicke und offene, große Räume." Das Team habe sich für fensterlose Räume entschieden. "Weil wir dieses Gefühl verstärken wollten, dass sie arbeiten wie in einem U-Boot. Der einzige Kontakt, den sie zu den Zielpersonen haben, ist durch digitale Kommunikation."

Das Dilemma des Rechtsstaats

Die Serie kommt ohne Actionszenen aus. "Ich finde, Dramatik generiert sich fast immer aus einem Realismus heraus", erklärt Nawrath. "Das oberste Credo für uns war, diese Geschichte so realistisch, so pur und roh wie möglich zu erzählen, frei von Eitelkeiten. Wir wollten einen ungeschönten Blick suggerieren in eine Welt, die man so nicht sieht und nicht kennt aus dem Fernsehen."

Irritierend bei "Breitscheidplatz 19/12" ist das Ende. Vermischt werden reale Erkenntnisse mit Spekulationen, suggeriert wird so eine Verschwörung. Tatsächlich stellten in den Jahren nach dem Anschlag einige Medien Vermutungen in diese Richtung an. Von Experten wurde das als wenig plausibel eingeordnet. Regisseur Nawrath sagt, Hypothesen zu Geheimdiensten habe man nicht außen vor lassen wollen.

Für ihn, so Nawrath, habe die Beschäftigung mit dem Stoff exemplarisch das ganze Dilemma des Rechtsstaats gezeigt. Einerseits sei das Ziel möglichst großer Freiheit. "Gleichzeitig hat der Rechtsstaat es mit Gegnern zu tun, die es unglaublich schwierig machen, sie dingfest zu machen." Daher setze man auf Überwachung und V-Leute. Und trotzdem stehe fest: "Eine absolute Sicherheit gibt es nicht."