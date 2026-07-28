Der Bericht über das Treffen des Autors dieser Zeilen mit dem Salzunger aus Südafrika, Hendrik Sittig von der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Anfang Juli hatte den Lesern von Südthüringer Zeitung/Freies Wort und www.insuedthueringen.de noch einmal vor Augen geführt, wie schön es sein kann, Zeit in der Südthüringer Salzstadt zu verbringen. Zum Beispiel an einem Sommertag unterm Blätterdach auf dem Marktplatz bei einer Tasse Kaffee. Die Kaffeerösterei, betrieben von Gastronom Alex Nartschinski, bietet unter anderem Gelegenheit dazu – seit mittlerweile zehn Jahren.