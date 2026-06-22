Die Stadt Suhl wird weiterhin an ihren drei kommunalen stationären Blitzern festhalten. Seit nunmehr zehn Jahren sind die an der Schleusinger, der Meininger und der Gothaer Straße aufgestellten Blitzsäulen der Firma Jenoptik Robot in Betrieb. Längst sind ortskundigen Autofahrern die Standorte in Fleisch und Blut übergegangen, so dass der rote Blitz bei Geschwindigkeitsübertretungen zumeist Auswärtige oder aber mit Sondersignal vorbeirauschende Einsatzfahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr trifft. Jetzt hat der Stadtrat nach europaweiter Ausschreibung grünes Licht für eine Verlängerung des Betreibervertrages mit der in Monheim am Rhein ansässigen und zu den Marktführern gehörenden Firma für weitere fünf Jahre – also bis Juli 2031 – gegeben. „Der bestehende Vertrag läuft in diesem Jahr aus und deshalb ist die Stadt verpflichtet, neu auszuschreiben“, erklärt Steven Bickel vom OB-Büro den Hintergrund.