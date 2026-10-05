Einmal im Jahr, zum Fußballspiel eines Kunden, hat Marcus Bischoff eine besondere Spezialität im Gepäck. Dann gibt’s für alle Thüringer Bratwürste aus Suhler Produktion. Der gebürtige Suhler, der inzwischen seit mehr als 30 Jahren in Erfurt zu Hause ist, ist in der IT-Branche selbstständig. Auch eine finnische Lotteriegesellschaft gehört zu seinen Kunden. „Mit Elchburgern kennen sich die Finnen aus, mit Bratwürsten eher nicht“, sagt er und winkt lachend ab. Also organisiert er in seiner Heimatstadt das leckere Grillgut und nimmt es mit in den Norden.