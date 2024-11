Zehn Athleten nominiert: Ortsgruppe Oberhof mischt im Biathlon auf

„Zu unserer Oberhofer Trainingsgruppe zählen 13 Sportler. Zehn davon haben sich nun für internationale Einsätze empfohlen. Das ist richtig, richtig gut“, sagt Stützpunk- und Junioren-Bundestrainer Marco Danz aus Floh-Seligenthal. „Die Leistungen zeigen, dass vom Stützpunktsystem auch Athleten aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt profitieren“, ergänzt Danz. Nach längerem Schneetraining und den internen Qualifikationsrennen im Ausland werden sich Biathleten der „Ortsgruppe Oberhof“ in den kommenden Tagen nochmals gelegentlich beim Stützpunkttraining begegnen, ehe sie zu den verschiedenen Wettkämpfen reisen. Parallel zum ersten Weltcup in Kontiolahti (Finnland) beginnt die IBU-Cup-Saison in gut einer Woche in Idre (Schweden). Der Startschuss im IBU-Junior-Cup fällt Mitte Dezember in Ridnaun (Italien).