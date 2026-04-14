Zeckensaison: Zeckensaison in Deutschland geht los

Die FSME-Impfung

Laut BIÖG ist eine Impfung zum Start der Zeckensaison sinnvoll. Bereits 14 Tage nach der zweiten Impfung bestehe bei den meisten Geimpften ein Schutz, der für die laufende Saison ausreichend sei. Empfohlen wird die Impfung Menschen, die in einem FSME-Risikogebiet leben und Zecken potenziell ausgesetzt sind oder in ein entsprechendes Gebiet reisen, auch außerhalb Deutschlands. Außerdem gilt die Empfehlung für bestimmte berufliche Gruppen, etwa aus der Forst- oder Landwirtschaft.