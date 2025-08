FSME-Impfung für fast ganz Bayern empfohlen

Auch zahlreiche Fälle der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), bekannt auch als Hirnhautentzündung, wurden dem LGL in diesem Jahr wieder gemeldet: Bislang registrierte die Behörde 153 Erkrankungen – etwas weniger als im Vorjahr (187). FSME ist eine durch Viren ausgelöste Entzündung von Gehirn, Hirnhaut oder Rückenmark und kann schwere Verläufe nehmen. "Die FSME-Impfung ist gut verträglich und wird in Bayern von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen", sagte Gerlach. Die Ständige Impfkommission empfehle die Impfung für alle, die sich in einem Risikogebiet aufhalten - dazu zähle mittlerweile nahezu ganz Bayern.