ZDF-Verfilmung der Biografie Emotionaler Film über Olivia - Dragqueen aus der Provinz

Im Film werden aktuelle Szenen in Hamburg gegen frühere Momente in Springe geschnitten. Charmant bedeutsam aufgeladen in dieser Szene: Sowohl der junge Oliver im Haus seiner Mutter als auch der ältere Oliver als angehender Travestiestar in St. Pauli schieben zu "I Want to Break Free" von The Queen den Staubsauger über den Boden.

Der Film sorgt auch für einige Lacher. Beispielsweise, wenn Oliver bei der Musterung zum Wehrdienst für den Arzt beim Ausziehen eine laszive Show hinlegt oder seinen ersten Auftritt im Schmidt-Theater mit enorm springenden Luftballon-Brüsten hat.

Der ZDF-Film "Olivia" zeichnet den Weg zum politischen und gesellschaftlichen Engagement nach und erzählt auch von der Freundschaft zu Marlene. Einer wunderbaren Frau, die Knöbel durch alle Höhen und Tiefen begleitet und quasi den Grundstein für die Olivia-Jones-Familie gelegt hat.

Andauernder Kampf gegen rechts und für die Liebe

Dragqueen Olivia Jones ist ein witziger Mensch mit einem großen Herzen und Haltung. Ein Mensch, der Dinge bewegen und die Welt toleranter machen will. Diese Seite kommt in dem Film sehr deutlich heraus. Eine dieser Szenen ist Jones legendärer Auftritt bei einer NPD-Wahlkampfveranstaltung als Reporterin für die Sendung "Extra3", der im Film lediglich zu hören ist.

Jones zufolge ist der Film wichtig, weil er Mut macht. "Gerade in der heutigen Zeit, in der rechte Parteien erstarken und es dann doch sehr viel Gegenwind gibt, dass queere Rechte wieder infrage gestellt werden, finde ich es wirklich toll, dass gerade das ZDF diesen Film auch noch als Eventfilm macht. Das ist für mich ein tolles Zeichen und macht mich sehr stolz."

Und sie legt ihn Eltern von queeren Kindern ans Herz. "Weil er einfach zeigt, wie wichtig ihre Liebe ist und dass man für sein Kind da ist. Auch, wenn man vielleicht mit dem Lebensentwurf des Kindes nicht hundertprozentig einverstanden ist."