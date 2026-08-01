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  4. Generationen-Clash in der Berghütte: "Nix ist fix"

ZDF-Tragikomödie Generationen-Clash in der Berghütte: "Nix ist fix"

Von Silke Sullivan,

Was passiert, wenn zwei Generationen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen in einem abgelegenen Chalet aufeinandertreffen? Im ZDF-Film «Nix ist fix» geht es bei Knödeln und Rehbraten zur Sache.

Berlin - Es soll eine entspannte Auszeit in den Alpen werden: Juliane und ihre sechs Langzeit-Freunde treffen sich für ein gemeinsames Wochenende in Julianes abgelegenem Chalet. Doch die Freude beim Wiedersehen währt nicht lang. Erst fährt die Seilbahn nicht, dann erwartet die Gruppe nach anstrengendem Aufstieg eine Überraschung: Drei Fremde haben sich in der Hütte eingerichtet. Und die jungen Leute weigern sich kategorisch, das Haus zu verlassen.

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Maximilian Brückner, Julia Koschitz und Friederike Kempter sind nur einige von mehreren bekannten Gesichtern in der Tragikomödie "Nix ist fix", die das ZDF jetzt zeigt (Streamingstart am 1.8., linear am 10. August um 20.15 Uhr im ZDF).

Auf engem Raum prallen hier zwei Generationen aufeinander, deren Lebensentwürfe und Überzeugungen nicht unterschiedlicher sein könnten. 

Auf der einen Seite: Sieben Menschen zwischen 40 und 50, die sich, fern von ihren eigenen Problemen, gemeinsam eine schöne Zeit machen wollen. An ihrer Spitze die erfolgreiche Juliane (Koschitz), die für das Aufstiegsversprechen einer Generation steht – geprägt von Wirtschaftswachstum, materieller Sicherheit und dem Glauben, dass Fleiß zu Wohlstand führt. Als Ausdruck dieses Erfolgs leistet Juliane sich den luxuriösen Rückzugsort in den Bergen, der den Großteil des Jahres leer steht.

"Dann machen wir einfach ein paar Knödel mehr"

Tomek, Vince und Alma dagegen glauben nicht mehr an das, was die Älteren jahrzehntelang angetrieben hat. Sie haben dem Kapitalismus den Rücken gekehrt. Den Staat lehnen sie ab, Eigentum und Besitz erkennen sie nicht an. Julianes Hütte haben sie sich ausgesucht, weil dort niemand wohnt. Die schwangere Alma soll hier ihr Kind zur Welt bringen. Wer der Vater ist, wissen die drei nicht. Sie leben in einer polyamoren Beziehung.

Die sieben Freunde sind entsetzt und versuchen, die Eindringlinge sofort rauszuschmeißen. Die zeigen sich davon völlig unbeeindruckt und laden die Gruppe zum Rehbraten ein: "Dann machen wir einfach noch ein paar Knödel mehr", schlägt Alma (Camille Dombrowsky) vor und ergänzt großzügig: "Sucht Euch einen Schlafplatz, ist doch groß genug hier." Konsterniert, aber erschöpft vom Aufstieg, stimmt die Gruppe letztlich zu. 

Doch bei Tisch bleiben die Fronten verhärtet. "Ihr könnt wirklich vögeln, wie ihr wollt - dreifach, geschichtet, doppelt, gequirlt, gestapelt, egal, aber nicht hier, nicht im Haus meiner Freundin", erklärt Ines, eine frühere Talkshow-Moderatorin, die mit dem Gefühl kämpft, an Bedeutung zu verlieren (wunderbar gespielt von Brigitte Hobmeier). 

Hausbesetzer Tomek (Simon Morzé) versucht Juliane, seine Logik zu erklären: "Das Recht, dieses Haus hier zu bewohnen oder einen Besitzanspruch zu stellen, muss an Deine Aufenthaltsdauer geknüpft sein. Und wir sind dieses Jahr schon länger hier als Du."

Mit fortschreitendem Abend entwickeln sich unter den Älteren dann aber ganz unterschiedliche Ansichten gegenüber den Fremden. Zudem brechen bei ihnen alte Geschichten und Gefühle auf, die schließlich innerhalb ihrer Gruppe zu heftigen Konflikten führen - und die Anwesenheit des Besetzer-Trios fast vergessen machen.

"Liebeserklärung an das wertvolle Gut der Freundschaft"

Mit "Nix ist fix" ist Dominique Lorenz (Drehbuch) und Natalie Spinell (Regie) ein kluger Ensemblefilm mit hervorragender Besetzung gelungen, der nicht belehrend ist, sondern gegen alle Seiten austeilt und einen zum Nachdenken bringt. 

Trotz der gesellschaftlichen Debatten kommt er alles andere als trocken daher. Das liegt vor allem an den schlagfertigen Wortwechseln, die oft lustig sind - aber nicht nur. Wenn die Freunde sich mit schmerzhaften Wahrheiten und jahrelang unhinterfragten Haltungen konfrontieren, driftet die Stimmung mitunter ins Bedrückende. 

"Obwohl viele Gemeinheiten ausgeteilt werden, ist der Film für mich vor allem eine Liebeserklärung an das wertvolle Gut der Freundschaft", sagt Julia Koschitz. Sie selbst habe mit einigen ihrer Freunde auch schon Krisen gehabt, aber nur die wenigsten Freundschaften seien daran zerbrochen. "Im Gegenteil: Viele sind daran gewachsen." 

Zu den dargestellten Konflikten zwischen den Generationen sagt Friederike Kempter ("Tatort", "Oh Boy"), sie finde sie nicht überspitzt dargestellt. "Ich erlebe aber die gegensätzlichen Haltungen auch innerhalb der Generationen." Es sei wichtig, im Gespräch zu bleiben, mit den Menschen, die anderer Meinung seien, auch wenn das "manchmal mühsam und anstrengend" sei. "Das können durchaus auch die eigenen Freunde sein."

Kempter spielt die nervige Paula, die durch ein Erbe reich geworden ist, die zu Wutanfällen neigt und denkt, immer alles richtigzumachen. Maximilian Brückner ("Kommissar Rex") verkörpert ihren unterwürfigen Ehemann, der es ständig allen recht machen will.

Auf die Frage, wie er Freundschaften aufrechterhält, sagt der 47-jährige Brückner, eine lange, gute Freundschaft brauche auch "harte Auseinandersetzungen". "Man lernt voneinander, hört einander zu und setzt sich ehrlich miteinander auseinander." Vor allem sollte man sich nichts schönreden. "Nichts ist schlimmer, als sich die Realität so hinzubiegen, wie man sie gerne hätte, anstatt sie so zu sehen, wie sie ist."