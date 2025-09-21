ZDF-Show: Millionen gucken Zarrellas Carpendale-Show

Howie zu Tränen gerührt

In der Westfalenhalle traten Wegbegleiter und Freunde an, um dem Altmeister des Schlagers die Ehre zu erweisen. Sasha sang seinen Lieblingssong von Howard Carpendale und es gab ein Wiedersehen mit Wencke Myhre und Jürgen Drews, der für diesen Abend noch einmal auf die Bühne zurückkehrte.