München - Wenn am Dachstein ein Bergsteiger am kleinen Finger über dem Abgrund baumelt, kommt in letzter Sekunde Bergretter Markus Kofler angeflogen und holt den Verunglückten aus seiner ausweglosen Situation - seit zehn Jahren spielt Sebastian Ströbel in der ZDF-Serie "Die Bergretter" die Hauptrolle. In einem kürzlich erschienenen Buch erzählt der 47-Jährige, was "Die Bergretter" für ihn bedeuten und gibt Tipps für Ausflüge in die Berge. Außerdem kommt ein echter Bergretter zu Wort.