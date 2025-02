Zum Auftakt in der Folge "Der Tod hat Vorfahrt" wird die Bürokraft Sofia Nikova in ihrer Wohnung bestohlen und vergiftet. Oberstaatsanwalt Reuther leitet die Mordermittlung der Kommissare Julia Schröder und Alexander Witte. Nikova im Büro einer Wiesbadener Autowerkstatt gearbeitet. Sie war in letzter Zeit anscheinend in mehrere Autounfälle verwickelt und kassierte jeweils hohe Versicherungssummen.