ZDF-Satireformat Heute geht die "heute-show" in Sommerpause - aber nicht ganz

"heute-show extra – Next Stop Köster"

Der CDU-Politiker Johann Wadephul ist als Bundesaußenminister der oberste Diplomat Deutschlands. Viel unterwegs, geübt in taktvollem Politikersprech.

"Wie entschleunigend ist es da, 30 Minuten mit Fabian Köster in einem Aufzug festzustecken und über die großen Ereignisse einer politischen Karriere zu sprechen?", verkündet das ZDF als Ansatz seiner Sendung "heute-show extra – Next Stop Köster", die in einem acht Quadratmeter großen beziehungsweise kleinen Raum aufgezeichnet wird und ab 24. Juli zu sehen ist (20 Uhr streambar, 22.30 Uhr lineare Ausstrahlung).

In früheren Ausgaben von "Next Stop Köster" sprach Fabian Köster mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD).

Investigative "heute-show spezial"-Ausgaben

In diesem Sommer soll es zu guter Letzt drei neue investigative "heute-show spezial"-Einsätze mit Fabian Köster und Lutz van der Horst geben.

Im August (14., 21. und 28.8.) geht es um die Themen Müll, Glücksspiel und schließlich um die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt.

Bei den Wahlen in dem Bundesland am 6. September könnte die AfD mit Abstand stärkste Partei werden. Umfragen sehen sogar die Möglichkeit einer absoluten Mehrheit.