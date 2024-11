Denn die "Traumschiff"-Macher haben sich dieses Mal ein bisschen Inspiration geholt bei Tom Hanks, Leonardo DiCaprio und ihrem Film "Catch Me If You Can": Cora Bruns (Friederike Linke) vom Bundeskriminalamt macht auf verdeckte Ermittlerin, um den Computer-Nerd Tobias Bender zu überführen, den sie für einen Cyberkriminellen hält. Doch der spielt ein Katz-und-Maus-Spiel mit ihr - das allerdings nicht besonders spannend ist. Spannung ist aber vermutlich ohnehin nicht, was Zuschauer seit jeher am "Traumschiff" anzieht.